2019-05-24T17:40:23+03:00
Политика

Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову

Обустройство внутриквартальной проезжей части взял на личный контроль председатель комитета по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
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В Рязани началось строительство дороги от Васильевского проезда до улицы Песочинской. Сейчас работа ведется с небольшим отставанием от графика. По данным на 23 мая, проведена отсыпка щебнем и завершена укладка бордюров.

Обустройство внутриквартальной проезжей части в микрорайоне Дашково-Песочня областного центра взял на личный контроль председатель комитета по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Макаров после повторного обращения рязанки Натальи Гореиной.

Первый раз она пришла на личный прием к парламентарию от Рязанской области в октябре 2017 года. Заявитель попросила депутата решить вопрос со строительством проезда, тротуаров и освещения от улицы Песоченской до Васильевского проезда. По ее словам, с этой проблемой жители микрорайона Дашково-Песочня обращались во все инстанции города и области. Многоэтажные многоквартирные дома были построены разными строительными компаниями в течении 5-6 лет. Однако внутриквартальная дорога не была оборудована должным образом — представляла собой уложенные на грунт строительные плиты, подъезд был затруднен, а в дождливую погоду — невозможен.

Представитель администрации Рязани заверил, что дорожные работы будут проведены в 2018 году и завершатся к 1 июля, пешеходные дорожки и освещение оборудуют до 1 октября.

Однако обещанные сроки были сорваны, ремонт не был сделан, и на повторном личном приеме 26 ноября Наталья Гореина пожаловалась Андрею Макарову на невыполнение контракта. Парламентарий запросил у администрации города график выполнения работ по ремонту вышеуказанного участка дороги, подчеркнув при этом, что будет контролировать завершение строительства дороги от Васильевского проезда до улицы Песочинской.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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