Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-24T17:41:52+03:00

Выезжая на трассу, он повернул не в ту сторону

Изменить размер текста: A A

23-летний мужчина, протаранивший арку на автомобиле УАЗ, был пьян и оказался в Скопине случайно. 0,621 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха - таковы результаты его освидетельствования, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что разбита была машина одного из хозяйств, расположенных на границе Милославского и Скопинского районов. Совершив рейс, осоловелый шофер решил выпить со знакомым, но не стал ставить УАЗ на стоянку, а вернулся за руль и отправился домой. Вместо того, чтобы, выехав на трассу, повернуть в сторону поселка Милославское, он перепутал направление и повернул к Скопину.

На въезде в город 22 мая около 3 часов утра и случилось ДТП, в результате которого водитель был госпитализирован. Нарушитель лишится прав на срок до 2 лет и заплатит штраф - 30 тысяч рублей.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU