2019-05-24T17:41:52+03:00
Происшествия

Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке

Выезжая на трассу, он повернул не в ту сторону
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

23-летний мужчина, протаранивший арку на автомобиле УАЗ, был пьян и оказался в Скопине случайно. 0,621 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха - таковы результаты его освидетельствования, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что разбита была машина одного из хозяйств, расположенных на границе Милославского и Скопинского районов. Совершив рейс, осоловелый шофер решил выпить со знакомым, но не стал ставить УАЗ на стоянку, а вернулся за руль и отправился домой. Вместо того, чтобы, выехав на трассу, повернуть в сторону поселка Милославское, он перепутал направление и повернул к Скопину.

На въезде в город 22 мая около 3 часов утра и случилось ДТП, в результате которого водитель был госпитализирован. Нарушитель лишится прав на срок до 2 лет и заплатит штраф - 30 тысяч рублей.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани осудили экс-главбуха медуниверситета, обманувшую иностранных студентов
В рязанской Песочне до смерти избили мужчину
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы