С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани

24 Май 16:24 2019-05-24T16:24:59+03:00

На Зубковой ее вернут через несколько дней, на остальных – почти через две недели

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С понедельника, 27 мая, горячую воду отключат на шести улицах Рязани. Это плановое отключение, вызванное профилактическими работами на системах теплоснабжения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 27 по 31 мая ГВС отключат на улице Зубковой – в домах 10б и 6б.

С 27 мая по 7 июня горячей воды не будет по адресам:

- ул. Кирпичный завод, д. 14, д. 14/1 и д. 15;

- ул. Мещерская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8 и д. 9;

- Октябрьский городок, д. 33а (д/сад №24), д. 35, д. 36, д. 39, д. 40 и д. 43;

- пос. Керамзавод, д. 10, д. 21б, д. 25а (д/сад №29), д. 28, д. 29, д. 3, д. 33, д. 34, д. 36 и д. 38;

- пос. Элеватор, д. 2, д. 6, д. 5 (д/сад №103).

Напомним, что до 4 июня ГВС отключили на 16 улицах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU