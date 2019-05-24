По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
По факту падения на ребенка бетонной плиты следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Напомним, 7 апреля в Касимове во время гуляния в заброшенном здании на подростка упала бетонная плита. В результате происшествия мальчишка получил множественные переломы и разрывы внутренних органов. Читать подробнее>>>
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Из окна на пятом этаже в Рязани выпал 16-летний подросток
Молодому человеку удалось выжить. Сейчас он идет на поправку (подробнее).
В одном из домов Рязани обнаружили тело погибшего 16-летнего подростка
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU