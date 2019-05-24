По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку

24 Май 16:09 2019-05-24T17:04:13+03:00

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По факту падения на ребенка бетонной плиты следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 7 апреля в Касимове во время гуляния в заброшенном здании на подростка упала бетонная плита. В результате происшествия мальчишка получил множественные переломы и разрывы внутренних органов. Читать подробнее>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU