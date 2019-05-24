2019-05-24T15:53:42+03:00
Происшествия

СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы

Решение принято 17 мая
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП. Фото: соцсети.Фото с места ЧП. Фото: соцсети.
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Московский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы. Постановление датировано 17 мая 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников.

Напомним, что 16 апреля 2019 года примерно в 21.20 девочка, возвращаясь домой, упала в неогороженную и неосвещенную яму возле дома №3 по улице Либкнехта (Рязань). При падении пострадавшая получила травмы – у нее опухли лицо и нога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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