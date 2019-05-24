2019-05-24T15:47:25+03:00
Общество

После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы

Каникулы раньше срока начались из-за неисправных котельных
Мария БЛИНОВА
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Приставы остановили работу двух школ – Большекоровинской и ее филиала в селе Осино, сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Эти школы Захаровского района проверили специалисты Ростехнадзора, которые обнаружили нарушения в работе котельных – в обоих учреждениях. Постановление о закрытии вынес уже суд: деятельность школ приостановлена на 80 суток, то есть до августа.

– В этот период судебные приставы будут регулярно проводить проверки с целью контроля исполнения судебного акта, – говорится в сообщении УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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