2019-05-24T13:54:38+03:00
Здоровье

В Рязани проведут бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе

Параллельно консультацию проведет и главный внештатный кардиолог областного минздрава
Мария БЛИНОВА
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В ближайшее воскресенье, 26 мая, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани состоится очередная встреча в рамках проекта «Прогулка с врачом».

На этот раз прогулку проведет Евгений Филиппов – главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Рязанской области. Евгений Владимирович ответит на все вопросы, интересующие участников встречи.

Здесь же пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе – советы всем желающим даст профессиональный инструктор. Наличие своего инвентаря приветствуется, отмечают в пресс-службе минздрава.

Место сбора – вход в ЦПКиО со стороны улицы Пушкина. Начало «Прогулки с врачом» в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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