«Газпром межрегионгаз» ставит в приоритет безопасность газоснабжения

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-24T14:24:39+03:00

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В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция Члена Правления ПАО «Газпром», начальника Департамента Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова на тему: «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов».

Участники отметили рост объема реализации газа на 4,3 % по сравнению с 2017 годом, обусловленный более холодными погодными условиями в I и IV кварталах 2018 года, а также констатировали, что протяженность сетей газораспределения Группы «Газпром межрегионгаз» на 1 января 2019 года составила 744,8 тыс. км, объем транспортировки в 2018 году - 227,8 млрд куб. м. Газ был доведен до 26,2 млн домовладений и квартир, 30,7 тыс. промышленных и 7,7 тыс.

Сергей Густов отметил, что положительным результатом работы, направленной на сокращение сроков технического присоединения новых потребителей, стало внесение изменений в федеральное законодательство, благодаря чему упрощен порядок государственной регистрации сетей газораспределения, что позволило сократить сроки техприсоединения к сетям газораспределения.

– Эта работа будет продолжена, потому что упрощенный порядок оформления проектов и документации по вводу объектов в эксплуатацию уменьшит стоимость и сроки присоединения потребителей, которые нуждаются в газе, - подчеркнул Сергей Густов.

Также руководитель «Газпром межрегионгаз» заострил внимание на том, что вопросы обеспечения безопасности использования газа в быту и надлежащего содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования являются приоритетными в работе компаний группы. Для достижения положительных результатов в этом направлении Сергей Густов указал на необходимость совершенствования законодательства. В частности – введение лицензирования деятельности компаний, занимающихся эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного оборудования и проверкой состояния дымовых и вентиляционных каналов. А также внесение изменений в Жилищный кодекс, с тем, чтобы обязать компании, управляющие многоквартирными домами, заключать комплексные договоры на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового оборудования.

В числе прочих законотворческих инициатив «Газпром межрегионгаз» намерен добиваться введения изменений в «Технический регламент таможенного союза» с тем, чтобы обеспечить на территории РФ использование бытового газоиспользующего оборудования, оснащенного встроенной автоматикой безопасности, обеспечивающей предотвращение скопления несгоревшего газа при погасании на горелке («газ-контроль»), а также прекращение подачи газа к горелке газоиспользующего оборудования, соединенного с дымоходом, при обратной или недостаточной тяге в системе отвода продуктов сгорания.

Среди основных причин происшествий, связанных с использованием газа в быту, Сергей Густов назвал несовершенство законодательства по вопросам проектирования, монтажа, технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования и содержания ВДГО/ВКГО, грубые нарушения правил использования газа со стороны граждан, а также компаний, ответственных за содержание общего имущества в многоквартирных домах, отсутствие государственного надзора за безопасностью использования газового оборудования населением.

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ИСТОЧНИК KP.RU