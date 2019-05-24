Из главного корпуса Рязанского госуниверситета эвакуировали студентов и преподавателей
Сработала пожарная сигнализация
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В пятницу, 24 мая, в главном корпусе РГУ им. С.А. Есенина (ул.Свободы, 46) сработала пожарная сигнализация. По тревоге из здания эвакуировали около трехсот человек: студенты и преподавательский состав.
В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что произошло замыкание в электрощите с последующим задымлением. Открытого горения зафиксировано не было.
На место ЧП выезжали восемь пожарных автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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