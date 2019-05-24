2019-05-24T12:19:32+03:00
Здоровье

Кардиодиспансер стал дистанционно получать ЭКГ пациентов из рязанской глубинки

Более 20 человек срочно госпитализировали в больницу областного центра
Александр РАДЫГИН
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В кардиологическом диспансере внедрили телеконсультирование первичных сосудистых центров, а также дистанционную передачу ЭКГ из отдаленных районов с помощью системы «Кардиоритм». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

В настоящее время взаимодействие активно налажено с Сасовским и Ряжским медицинским межрайонным центром, проведено 83 дистанционных консультирований в круглосуточном режиме. В результате чего 21 пациент госпитализирован на лечение в диспансер по экстренным показаниям.

- При лечении пациентов с острым инфарктом, фактор времени играет решающую роль, - подчеркнул глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий. - Своевременно установленный диагноз и определение тактики ведения не только сохраняет жизни людей, но и в значительной степени влияет на прогноз заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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