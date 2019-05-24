2019-05-24T11:40:28+03:00
Авто

Весь центр Рязани в воскресенье перекроют из-за велопарада

Часть маршрутов общественного транспорта на время гонки изменят. Но большинство – отменят вовсе
Мария БЛИНОВА
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В ближайшее воскресенье, 26 мая, в Рязани пройдет «Велопарад – 2019». Гонка приурочена к единому дню проведения велопарадов и состоится в нашем городе в шестой раз, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Участники стартуют в 12.00 на площади Соборной и проедут по маршруту пл. Ленина – Первомайский проспект – Московское шоссе – ТРЦ «М5 Молл».

Движение транспорта на этом участке на время велопарада закроют, а открывать будут по мере прохождения колонны велосипедистов.

С полудня и до прохождения колонны полностью остановят движение:

– всех троллейбусов, за исключением №№12, 13 и 15;

– автобусов и маршруток №№1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98 и 99.

С 9.00 и до окончания парада на Соборной площади и улице Петрова движение пассажирского транспорта изменят:

– троллейбусы №1 из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;

– маршрутки №41 между остановками «Детский мир (ул. Соборная)» и «пл. Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

Информация для желающих участвовать в велопараде: в день старта регистрация начнется в 10.00 у Рязанского Кремля. На финише участников ждет развлекательная программа – конкурсы, выступления музыкантов и флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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