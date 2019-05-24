В Рязани УАЗ-«буханка» сбил 77-летнюю пенсионерку
В четверг, 23 мая, примерно в 13.10 в Рязани на улице Молодцова (дом №4) 45-летний житель областного центра, выезжая со двора на автомобиле УАЗ-«буханка» сбил 77-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Женщина получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано три ДТП, в который пострадали три человека. Также зафиксировано 23 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 12 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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