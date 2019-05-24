Из-за опечатки в трудовом договоре рязанцу отказались выплачивать зарплату

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-24T12:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Пронского райсуда. Иск подал бывший сотрудник местного предприятия: суд он выиграл, однако ответчик – работодатель – не согласился и пошел в облсуд.

На предприятие мужчина устроился монтажником технологического оборудования в июле 2017 года, а спустя три месяца уволился по собственному желанию. При этом в трудовом договоре название предприятия указали с опечаткой и после увольнения… отказались заплатить зарплату.

Свидетелями по делу выступили бывшие коллеги, подтвердившие, что мужчина работал вместе с ними. Однако работодатель продолжал утверждать, что трудового договора с этим человеком у этого предприятия не было. Суду пришлось даже использовать почерковедческую экспертизу.

В итоге Пронский суд признал иск обоснованным и вынес решение – взыскать с предприятия более 56 тысяч рублей (долг по зарплате плюс компенсация морального вреда) и судебные расходы. Областной суд оставил это решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU