Более сотни противорадиационных укрытий Рязанского района непригодны для использования

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-24T08:39:09+03:00

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Прокуратура подала иск в интересах жителей Рязанского района к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

В исковых требованиях прокурор указал, что на территории Рязанского района расположено 101 защитное сооружение гражданской обороны – противорадиационные укрытия (ПРУ). Ранее прокурорская проверка установила, что укрытия фактически отсутствуют по своим адресам, находятся в неудовлетворительном состоянии, непригодны для использования по прямому назначению и не числятся в реестре федеральной собственности.

Отмечается, что в августе-сентябре 2018 года местные чиновники провели инвентаризацию всех сооружений гражданской обороны. Выяснилось, что на 62 объектах нет подвальных помещений, шесть объектов разрушены и восстановлению не подлежат, 14 объектов находятся в подвалах многоквартирных домов, которые построены по типовым сериям, не рекомендованных к использованию в качестве укрытий и убежищ. Кроме того, в 19 объектах имеются подвалы, но элементы защитного сооружения в них полностью отсутствуют.

В целом, по данным главного управления МЧС России по Рязанской области, из 101 противорадиационного укрытия ни одно из них не соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

«Негативным последствием выявленных нарушений является создание угрозы безопасности населения, материальных и культурных ценностей в случае возникновения военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — говорится в иске.

На основании изложенного прокурор просит суд признать незаконным бездействие агентства по управлению государственным имуществом и обязать поставить на учет федеральной собственности 101 защитное сооружение гражданской обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU