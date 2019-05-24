2019-05-24T06:41:07+03:00
Общество

Рязанцы попросили Карабасова отремонтировать дороги на улицах Дачной и Луговой

И.о. главы администрации дал надежду гражданам на благоустроенную жизнь
Яков РЫКОВ
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На личном приеме у и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова граждане попросили отремонтировать участки дорог по улицам Дачной и Луговой, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По поручению Карабасова управление благоустройства рассмотрит возможность ремонта дороги на улице Дачной уже в этом году. Что касается улицы Луговой, то здесь в качестве временной меры дорогу засыпят асфальтовым гранулятом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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