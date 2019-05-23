Рязанскому озеру «Дикая Утка» планируют придать охранный статус

23 Май 22:09 2019-05-24T00:51:02+03:00

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Заведующий кафедрой физической географии РГУ им. С.А. Есенина Алексей Водорезов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что в настоящее время всерьез обсуждается вопрос о возможности придания рязанскому озеру «Дикая Утка» статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Напомним, что этот водный объект получил общероссийскую известность после того, как на медиафоруме ОНФ рязанские журналисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить уничтожение озера.

В настоящее время арендатору участка выдано предписание убрать отходы и грунт из акватории водоема и береговой полосы, прекратить изменение дна и берегов водного объекта и захоронение в нем отходов производства. Убрать весь мусор предпринимателю предстоит до 24 июня 2019 года

Алексей Водорезов отмечает:

- В нашем понимании наиболее удачное решение - создание памятника природы. И тогда уже никто не сможет разрушить природный водоем, пострадавший от постройки дамбы Северной окружной и мегатонн строительного мусора. Редкие краснокнижные виды птиц - малая выпь, ремез и соловьиный сверчок - получат шанс на спасение. Напомним, в 2018 году нам удалось создать сразу три новых ООПТ - Солотчинский парк, Норинский лес и Дубки, то есть вывести эти территории из потоков купли-продажи навсегда и сохранить ценные природные территории для потомков.

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ИСТОЧНИК KP.RU