2019-05-23T21:30:10+03:00
Общество

Пропавшую неделю назад 22-летнюю девушку нашли в Рязани

О месте нахождении Алины Богдановой не было известно с 18 мая
Константин МОГИЛИН
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» опубликовавший информацию о поисках 22-летней Алины Богдановой, сообщил, что девушка найдена живой.

Напомним, информации о местонахождении молодой женщины не было с 18 мая. В сообщении поисковиков говорилось о том, что она может находиться в пределах региона и областного центра. К поискам подключались добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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