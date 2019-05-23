Пропавшую неделю назад 22-летнюю девушку нашли в Рязани
О месте нахождении Алины Богдановой не было известно с 18 мая
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» опубликовавший информацию о поисках 22-летней Алины Богдановой, сообщил, что девушка найдена живой.
Напомним, информации о местонахождении молодой женщины не было с 18 мая. В сообщении поисковиков говорилось о том, что она может находиться в пределах региона и областного центра. К поискам подключались добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU