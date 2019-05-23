Рязанка, выбросившая ребенка в мусорный бак, получила условный срок

23 Май 18:52 2019-05-23T19:36:52+03:00

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Суд вынес приговор 31-летней рязанке, 10 марта выбросившей своего новорожденного сына в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного Комитета.

На суде было установлено, что во время распития в гостях спиртного у женщины начались схватки. После родов она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер возле дома № 21 корпус 1 по улице Станкозаводской. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала полицейских и скорую помощь. Прибывшая на место бригада медиков срочно доставила мальчика в перинатальный центр.

На процессе подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что рязанку судили по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU