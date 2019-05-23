Рязанская область получит еще 151 млн рублей на создание яслей в детсадах

23 Май 17:38 2019-05-23T17:38:09+03:00

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Рязанская область получит еще 151 млн 380 тысяч рублей на создание мест в яслях, сообщает пресс-служба регионального правительства. Межбюджетный трансферт выделят из резервного фонда Правительства РФ.

Вопрос об оказании региону финансовой поддержки рассмотрели по предложению председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата Андрея Макарова.

— Выделенные деньги позволят ускорить работу в этом направлении, — отметил Макаров. — Решение проблемы с обеспечением необходимого количества мест в ясельных группах – это одна из задач, поставленных президентом.

По словам губернатора Николая Любимова, в целом в рамках федерального проекта в регионе предстоит создать почти 2 тысячи мест для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2018-2019 году на эти цели потратят более 440 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Напомним, с прошлого года, ведется строительство яслей в Дядькове Рязанского района, а также семь пристроек к детским садам возводятся в Рыбновском районе и Рязани.

— Это позволит нам создать в 2019 году 530 дополнительных мест для детей младшего возраста, – сказал Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU