2019-05-23T17:13:15+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре недоброжелатель поджег кафе

Подозреваемого нашли по свидетельствам очевидцев и записям камер видеонаблюдения
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Спас-Клепики в ночь на 22 мая загорелось кафе, расположенное на первом этаже двухэтажного дома. Пожар оперативно потушили, не дав пламени перекинуться на соседние деревянные здания с магазинами, и установили, что кто-то залил бензин через разбитое окно и кинул спичку.

Пока огнеборцы делали свою работу, оперативники занимались своей – опрашивали местных жителей. Работница кафе в доме напротив видела, как мужчина в маске (длинной вязаной шапке с прорезями для глаз) «стоял у окна, за которым внезапно вспыхнуло яркое пламя».

Поняв, что остаться незамеченным не удалось, поджигатель убежал. Благодаря камерам видеонаблюдения на улицах зону поиска удалось сузить до нескольких домов. Дальнейшее расследование привело сотрудников уголовного розыска к 21-летнему местному жителю.

- Мужчина давно находился в неприязненных отношениях с родственником владелицы кафе и путем уничтожения здания хотел отомстить обидчику, - пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы