В рязанском райцентре недоброжелатель поджег кафе

23 Май 17:13 2019-05-23T17:13:15+03:00

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В городе Спас-Клепики в ночь на 22 мая загорелось кафе, расположенное на первом этаже двухэтажного дома. Пожар оперативно потушили, не дав пламени перекинуться на соседние деревянные здания с магазинами, и установили, что кто-то залил бензин через разбитое окно и кинул спичку.

Пока огнеборцы делали свою работу, оперативники занимались своей – опрашивали местных жителей. Работница кафе в доме напротив видела, как мужчина в маске (длинной вязаной шапке с прорезями для глаз) «стоял у окна, за которым внезапно вспыхнуло яркое пламя».

Поняв, что остаться незамеченным не удалось, поджигатель убежал. Благодаря камерам видеонаблюдения на улицах зону поиска удалось сузить до нескольких домов. Дальнейшее расследование привело сотрудников уголовного розыска к 21-летнему местному жителю.

- Мужчина давно находился в неприязненных отношениях с родственником владелицы кафе и путем уничтожения здания хотел отомстить обидчику, - пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU