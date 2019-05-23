В Рязани сын убил мать за то, что та хотела переписать дом на соседку

23 Май 16:59 2019-05-23T17:21:59+03:00

Мужчина побоялся остаться без наследства и теперь отправится в колонию

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Рязанец до смерти забил престарелую мать из-за наследственных прав на дом. Подробности преступления «КП-Рязань» рассказали в региональном Следственном комитете.

— По словам подозреваемого, его мать хотела переписать частный дом на свою соседку, вот из-за этого якобы у них и возникла ссора, — рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов. — Но категорично это сейчас утверждать нельзя, так как уголовное дело мы возбудили только вчера. Мало ли, может, он выдумал все. Поэтому будем проверять.

Напомним, вечером 20 мая пьяный мужчина пришел к матери, проживавшей в одном из частных домов поселка Соколовка. Во время разговора между сыном и матерью произошел конфликт из-за наследства (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU