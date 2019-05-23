Пропавшая 75-летняя рязанская бабушка нашлась живой
Подробности поисков не разглашаются
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Вечером 22 мая «Комсомольская правда» сообщала об исчезновении 75-летней Горшковой (Кашириной) Зои Владимировны. Женщина вышла из дома в Рязани 22 мая и бесследно исчезла. При этом волонтеры отмечали, что она не ориентируется в пространстве и у нее возможна потеря памяти.
Днем 23 мая стало известно, что женщина найдена живой. Подробности поисков и обстоятельства исчезновения не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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