Пропавшая 75-летняя рязанская бабушка нашлась живой

23 Май 16:22 2019-05-23T17:23:17+03:00

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Вечером 22 мая «Комсомольская правда» сообщала об исчезновении 75-летней Горшковой (Кашириной) Зои Владимировны. Женщина вышла из дома в Рязани 22 мая и бесследно исчезла. При этом волонтеры отмечали, что она не ориентируется в пространстве и у нее возможна потеря памяти.

Днем 23 мая стало известно, что женщина найдена живой. Подробности поисков и обстоятельства исчезновения не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU