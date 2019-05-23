2019-05-23T16:10:34+03:00
Происшествия

В Соколовке рязанец из-за наследства до смерти забил родную мать

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Александр РАДЫГИН
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В Железнодорожном МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 20 мая пьяный мужчина пришел к матери, проживавшей в одном из частных домов поселка Соколовка. Во время разговора между сыном и матерью произошел конфликт из-за наследства. В результате мужчина избил 80-летнюю женщину. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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