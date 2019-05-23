2019-05-23T15:57:56+03:00
Общество

В Рязани появится 74 километра велодорожек – администрация

Мероприятия запланированы в проекте программы развития транспортной инфраструктуры
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани появятся 54 велодорожки общей протяженностью почти 74 километра. Такое заявление сделала администрация города на официальной странице губернатора Николая Любимова.

По словам чиновников, создание «объектов велосипедного движения» предусмотрено проектом комплексного развития транспортной инфраструктуры города Рязани до 2032 года. Самого документа в открытом доступе обнаружить не удалось - пока работает программа с аналогичным названием, рассчитанная до 2020 года, и в ней упомянутые мероприятия не запланированы.

- Порядок и последовательность создания объектов велосипедного движения будет определяться по мере реализации проекта, - написал представитель администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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