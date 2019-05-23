Фонтан на месте прорыва в Рязани попал в объектив очевидцев
Вода бьет на высоту молодых деревьев
Фото: участник группы Типичная Рязань ВКонтакте.
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23 мая на окраине Рязани из-под земли забил фонтан: ЧП случилось на улице Никуличинской. Изначально городские власти предполагали, что это порыв участка коллектора, однако прибывшие на место сотрудники муниципального «Водоканала» выяснили, что проблема в клапане для сброса воздуха – он потек. Ремонт завершить обещали в этот же день.
Тем временем на месте оказались люди с фотоаппаратом – около часа дня они сняли живописный фонтан, бьющий прямо из-под земли, а снимки разместили в группе Типичная Рязань ВКонтакте. .
По информации пресс-службы администрации города, до конца дня аварию все же устранят.
ИСТОЧНИК KP.RU