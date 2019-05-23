2019-05-23T15:42:07+03:00
Общество

В Рязани пропала 22-летняя девушка

Ее местонахождение неизвестно с 18 мая
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» опубликовал информацию о поисках 22-летней Алины Андреевны Богдановой. Местонахождения девушки неизвестно с 18 мая 2019 года. Предполагается, что девушка может находиться в Рязани и Рязанской области.

Приметы Алины: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, каре-зеленые глаза, русые волосы (ниже плеч).

Была одета: голубая джинсовая куртка с серым капюшоном, розовая футболка с белыми надписями, камуфлированные брюки, серые кроссовки.

С собой у девушки был разноцветный тканевый рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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