Рязанскому младенцу сделали сложную операцию на четвертые сутки жизни

23 Май 12:52 2019-05-23T12:55:27+03:00

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Мама новорожденной девочки поблагодарила хирургов детской ОКБ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Младенца оперировали на четвертые сутки после рождения.

23 мая ребенок впервые вышел на прогулку. Девочке уже больше месяца, и все это время они с мамой провели в больнице. Врожденную кишечную непроходимость младенцу диагностировали на четвертых сутках жизни, сразу же провели экстренную операцию.

- От нашей хирургической бригады потребовалось большое мастерство во время этого оперативного вмешательства, – прокомментировала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. - Тонкие ткани, маленькие размеры органов требуют очень деликатной работы. Дополнительная сложность в том, что новорожденный ребенок только адаптируется к жизни, у него несовершенны сердечно-сосудистая, дыхательная системы. Длительный наркоз может отрицательно сказаться на дальнейшем развитии. В этом случае наши специалисты сработали профессионально и слаженно: анестезиологи обеспечили оптимальную помощь, а хирурги провели операцию менее чем за час.

Мама малышки вспоминает, как сложно было в послеоперационный период: пока дочка лежала в реанимации, приходить к ней можно было только один раз в сутки. Все остальное время общались с врачами по телефону.

- Очень благодарна врачам детской ОКБ. И не только за то, что спасли ребенка. Для меня было очень важно видеть внимательное отношение. Мне рассказали ход операции, объяснили, как наблюдают за ребенком в реанимации, и какое лечение потребуется дальше. Даже в майские праздники я звонила в больницу по утрам и мне рассказывали о состоянии дочки, а однажды сообщили, что сегодня ее переведут из реанимации в отделение, и теперь мы можем находиться вместе, - рассказала мама спасенной малышки.

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ИСТОЧНИК KP.RU