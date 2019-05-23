2019-05-23T13:17:45+03:00
Недвижимость

В Рязани снова прорвало коллектор

Теперь на окраине
Мария БЛИНОВА
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23 мая в Рязани вновь прорвало коллектор. На этот раз взбунтовался участок на улице Никуличинской – в районе дома №66.

По информации пресс-службы администрации города, на месте порыва уже работают специалисты муниципального «Водоканала». Задвижки планируют перекрыть примерно к часу дня, после чего начнутся работы по ликвидации аварии.

Позже горадминистрация информацию уточнила: прорвало не коллектор.

– Течь дал один клапан для сброса воздуха. Его заменят. Работы завершат до конца дня, – сообщили в мэрии.

Напомним, что прошлый раз коллектор рванул в ночь на 10 мая – на Московском шоссе. В итоге песок с землей под дорогой вымыло, и асфальт просто рухнул в огромную яму с водой. В ловушке оказались автомобили и велосипедист – он ушел в «бассейн» по голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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