2019-05-23T11:49:48+03:00
Происшествия

В Рязанской области автомобиль врезался в арку туннеля

Пострадал один человек
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 22 мая, около трех часов ночи произошло серьезное ДТП в райцентре Скопин. Автомобиль УАЗ-«буханка», которым управлял 24-летний житель Милославского района, врезался в арку туннеля (выезд из Скопина в сторону Рязани), который проходит под железной дорогой. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением.

Отметим, что на въезде в туннель ранее также происходили ДТП, в том числе с летальным исходом.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также отмечено 20 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны шесть нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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