В Рязанской области автомобиль врезался в арку туннеля
В среду, 22 мая, около трех часов ночи произошло серьезное ДТП в райцентре Скопин. Автомобиль УАЗ-«буханка», которым управлял 24-летний житель Милославского района, врезался в арку туннеля (выезд из Скопина в сторону Рязани), который проходит под железной дорогой. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением.
Отметим, что на въезде в туннель ранее также происходили ДТП, в том числе с летальным исходом.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также отмечено 20 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны шесть нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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