2019-05-23T11:36:45+03:00
Спорт

Рязанские атлеты с ПОДА стали победителями первенства России

За награды боролись представители 28 регионов страны
Павел АВЕРИН
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Атлеты "Ориона" достойно представили Рязанскую область на первенстве страны. Фото: пресс-служба горадминистрации.Атлеты "Ориона" достойно представили Рязанскую область на первенстве страны. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошло 19-21 мая на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. За победу боролись более 100 спортсменов из 28 регионов страны: юноши и девушки 14-17 лет, юниоры и юниорки 18-19 лет. Рязанскую область представляли воспитанники спортивной школы «Орион». Об этом сообщил сайт городской администрации.

В рамках программы соревнований награды разыгрывались в беге, метании ядра, диска и клаба. Семь призовых мест заняли рязанские воспитанники тренера-преподавателя Галины Муравлевой. Сергей Игнатов Сергей одержал победу в толкании ядра и стал третьим в метании диска и клаба. Андрей Палаткин финишировал первым в беге на дистанциях 400 и 800 метров. Максим Чичулин завоевал «золото» в беге на 800 метров, а на дистанции 400 метров пересек финишную черту вторым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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