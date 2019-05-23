На свидание в рязанскую колонию москвичка привезла гашиш
Возбуждено уголовное дело
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Сотрудники исправительной колонии №2 задержали женщину, прибывшую на длительное свидание к осужденному.
У сотрудников ИК уже была оперативная информация в отношении гостьи, поэтому к визиту они подготовились.
- При личном досмотре жительницы Московской области обнаружили бумажный сверток с прессованным веществом в виде прямоугольной плитки со специфическим пряным запахом, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Экспертиза установила, что вещество темно-коричневого цвета весом 0,54 гр - это гашиш. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU