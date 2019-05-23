2019-05-23T17:36:39+03:00
Происшествия

На свидание в рязанскую колонию москвичка привезла гашиш

Возбуждено уголовное дело
Константин МОГИЛИН
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Сотрудники исправительной колонии №2 задержали женщину, прибывшую на длительное свидание к осужденному.

У сотрудников ИК уже была оперативная информация в отношении гостьи, поэтому к визиту они подготовились.

- При личном досмотре жительницы Московской области обнаружили бумажный сверток с прессованным веществом в виде прямоугольной плитки со специфическим пряным запахом, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Экспертиза установила, что вещество темно-коричневого цвета весом 0,54 гр - это гашиш. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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