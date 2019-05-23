2019-05-23T10:59:07+03:00
Происшествия

Троллейбус, попавший в ДТП в Рязани, ехал на красный сигнал светофора

В аварии никто не пострадал
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Фото: Кадр видео группы ДТП | Аварии | Рязань ВКонтактеФото: Кадр видео группы ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте
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Днем в среду, 22 мая, в центре Рязани столкнулись троллейбус и легковушка. Авария произошла на пересечении улиц Есенина и Садовой.

В группе ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте 23 числа опубликовано видео столкновения – запись сделана камерой одного из автомобилей, стоявших на запрещенный сигнал светофора именно на этом перекрестке.

На записи отчетливо видно, что троллейбус, ехавший со стороны площади Театральной не останавливается на мигающий «желтый». Вместо этого он продолжает движение по улице Есенина – уже на запрещающий для себя сигнал светофора. В это момент с Садовой на свой «зеленый» выезжает Hyundai Solaris, который и врезается в троллейбус.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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