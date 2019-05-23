2019-05-23T10:09:20+03:00
Происшествия

Рязанское предприятие задолжало работникам больше 1 миллиона рублей

Под давлением следователя большую часть этой суммы людям уже выплатили
Антон КОНОВАЛОВ
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В Михайловском районе ООО «Агрофининвест» задолжало своим работникам больше 1 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 36 человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Руководитель предприятия даже после возбуждения уголовного дела о невыплате заработной платы продолжал ссылаться на отсутствие денег. Только под давлением следователя он начал рассчитываться с долгами и уже погасил большую их часть.

22 мая в Михайлове на выездной прием граждан к и.о. руководителя следственного управления СКР по Рязанской области Дмитрия Маликова пришли четыре местные жительницы, чтобы поблагодарить за проделанную работу старшего следователя межрайонного отдела Николая Зиновьева.

- Если работодатель не выплачивает работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или в частичном объеме в течение трех месяцев заработную плату, уголовное законодательство рассматривает это как преступление, - напомнили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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