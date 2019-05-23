Рязанцу, напавшему на коммерсантов в автобусе, вынесли приговор

23 Май 08:52 2019-05-23T08:52:56+03:00

Подсудимый признал вину, раскаялся и получил четыре года колонии

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В Сасовском районном суде вынесли приговор по уголовному делу о разбое и использовании заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в феврале 2015 года подсудимый с приятелями напал на предпринимателей, которые ехали в автобусе в Москву закупать товары. В качестве оружия молодчики использовали пневматические пистолеты и бейсбольную биту.

После совершения преступления подсудимый скрылся, и был объявлен в розыск.

Кроме этого, подсудимый, находясь в кабинете следователя, при допросе в качестве обвиняемого, предъявил поддельный паспорт.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU