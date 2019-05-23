«Мармакс» провел презентацию для жителей клубного дома премиум-класса «Легенда Горького»

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-23T07:46:55+03:00

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В понедельник, 20 мая, в ресторане «Небо» состоялась торжественная презентация сданного клубного дома «Легенда Горького». Такие мероприятия стали традицией в компании «Мармакс».

Фото: компания "Мармакс".

Напомним, что в июле 2018 года компания организовала праздничный вечер для владельцев квартир жилого комплекса бизнес-класса «Наследие» и их близких, а также для сотрудников «Мармакс, которые участвовали в реализации проекта.

В этот раз на презентации документы и ключи вручили владельцам квартир нового клубного дома премиум-класса «Легенда Горького».

Фото: компания "Мармакс".

Торжественный вечер начался с фуршета и приятной lounge-музыки. Под руководством шеф-повара для будущих соседей был предложен кулинарный поединок, где они могли приготовить несколько изысканных блюд.

На протяжении всего вечера приятную атмосферу создавали музыкальный дуэт и певец, лауреат всероссийских конкурсов.

Фото: компания "Мармакс".

Ведущая мероприятия вместе с профессиональными художниками предложили гостям нарисовать их новый дом на холсте. Эта картина будет размещена в главном холле и станет приятным напоминанием о первой встрече будущих соседей.

- Легенда Горького» – очень важный для нас проект, - подчеркнул в своем поздравлении генеральный директор инвестиционно-строительной группы «Мармакс» Юрий Юров. - Мы вложили в него весь наш опыт, силы и вдохновение. Ведь на самом деле мы создаем не просто бетонные – стены, пол, потолок. Мы создаем целый мир, в котором будет проходить ваша жизнь, будут расти ваши дети. Здесь будут происходить важные для вас события, памятные праздники… Каждое утро вы будете просыпаться и что-то чувствовать. Я желаю, чтобы этим первым утренним чувством была радость! И пусть ваш новый дом дарит вам мощный заряд сил и энергии.

Фото: компания "Мармакс".

Пресс-центр компании «Мармакс» рассказал, что приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького», расположенном в самом сердце исторического центра города.

- Сегодня мы уже имеем штат профессиональных сотрудников, которые будут обслуживать ваш дом, опыт и знания которых отвечают высоким европейским требованиям, - отметил в своем выступлении директор специально созданной для «Мармакс» управляющей компании «Привилегия комфорта» Дмитрий Гребенников. - В вашем новом доме 24/7 доступен консьерж-сервис. Специалисты круглосуточно следят не только за работой всех систем и коммуникаций, а также всегда готовы помочь в решении любых вопросов, возникающих в процессе жизни в вашем новом доме.

Фото: компания "Мармакс".

Управляющая компания «Привилегия комфорта» может предоставлять жителям клубного дома уникальные услуги:

- служба клинига;

- организация доставки еды;

- химчистка вещей;

- мойку окон и фасада и многое другое.

Также для жителей клубного дома премиум-класса доступна опция «Умный дом».

Фото: компания "Мармакс".

Команда компании «Мармакс» создала максимально комфортную атмосферу в доме «Легенда Горького». Специалисты-проектировщики, дизайнеры и архитекторы сделали все, чтобы жителям хотелось проводить больше времени со своими близкими в стенах собственной просторной квартиры.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU