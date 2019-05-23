Красную книгу Рязанской области готовят к переизданию с учетом новых данных

23 Май 07:20 2019-05-23T07:22:18+03:00

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов выйдет в 2021 году

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Министерство природопользования Рязанской области готовит переиздание Красной книги региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Действующую редакцию Красной книги Рязанской области издали в 2011 году. Переизданию она подлежит в 2021 году, то есть, раз в десять лет.

Мониторингом животного мира региона займутся ученые Окского государственного природного биосферного заповедника, учетом редких видов растений – группа научных исследователей Рязанского государственного университета имени Есенина.

— Подготовка нового выпуска книги начата заранее. Работа по сбору материалов для издания будет проводиться в два этапа. Первый этап завершится в ноябре 2019 года, второй - в ноябре 2020 года, — отметил первый заместитель министра природопользования Александр Акимов.

Отметим, что в Красную книгу Рязанской области включены 280 видов животных. Кроме того, на территории региона обитают 40 видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU