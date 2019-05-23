Разыскиваемую в Рязани 31-летнюю женщину нашли живой

23 Май 07:03 2019-05-23T07:04:51+03:00

Елена Валеева находится рядом с родными и близкими

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Пропавшую 31-летнюю Елену Валееву нашли живой, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера». Напомним, волонтеры сообщили об исчезновении молодой женщины несколько дней назад. Сейчас она находится в кругу родных и близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU