Закрытие улицы Тимуровцев для автомобилистов продлили еще на несколько дней

23 Май 06:19 2019-05-23T06:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Закрытие движения транспорта на улице Тимуровцев продлили еще на несколько дней, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина такого решения — выявление дополнительных работ во время капитального ремонта теплотрассы.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта от дома №1а по улице Зубковой до дома №12 по улице Тимуровцев будет закрыто до 22 мая. По новой информации — до 26 мая.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию и быть внимательнее на дорогах.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани на месяц изменят семь маршрутов общественного транспорта

В областном центре из-за перекрытия движения на улице Грибоедова поменяют маршруты общественного транспорта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU