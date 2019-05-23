2019-05-23T06:19:30+03:00
Общество

Закрытие улицы Тимуровцев для автомобилистов продлили еще на несколько дней

В Рязани продолжают ремонтировать теплотрассы
Яков РЫКОВ
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Закрытие движения транспорта на улице Тимуровцев продлили еще на несколько дней, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина такого решения — выявление дополнительных работ во время капитального ремонта теплотрассы.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта от дома №1а по улице Зубковой до дома №12 по улице Тимуровцев будет закрыто до 22 мая. По новой информации — до 26 мая.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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