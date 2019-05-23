Закрытие улицы Тимуровцев для автомобилистов продлили еще на несколько дней
Закрытие движения транспорта на улице Тимуровцев продлили еще на несколько дней, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина такого решения — выявление дополнительных работ во время капитального ремонта теплотрассы.
Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта от дома №1а по улице Зубковой до дома №12 по улице Тимуровцев будет закрыто до 22 мая. По новой информации — до 26 мая.
Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию и быть внимательнее на дорогах.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани на месяц изменят семь маршрутов общественного транспорта
В областном центре из-за перекрытия движения на улице Грибоедова поменяют маршруты общественного транспорта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU