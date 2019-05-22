2019-05-22T22:47:33+03:00
Происшествия

В Рязани потерялась нуждающаяся в помощи бабушка

Поисково-спасательный отряд Liza Alert объявил поиски 75-летней Зои Горшковой
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 22 мая, поисково-спасательный отряд Liza Alert объявил о срочных поисках 75-летней Горшковой (Кашириной) Зои Владимировны. Женщина вышла из дома в Рязани 22 мая и бесследно исчезла. При этом волонтеры отмечают, что она не ориентируется в пространстве и у нее возможна потеря памяти.

Ее приметы: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в серую кофту в светлую полоску, синие спортивные брюки с красными лампасами, черные мокасины.

Из особых примет – родинка около носа с правой стороны.

Всех, кто располагает информацией о Зое Горшковой, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы