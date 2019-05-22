В Рязани потерялась нуждающаяся в помощи бабушка

22 Май 22:43 2019-05-22T22:47:33+03:00

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Вечером в среду, 22 мая, поисково-спасательный отряд Liza Alert объявил о срочных поисках 75-летней Горшковой (Кашириной) Зои Владимировны. Женщина вышла из дома в Рязани 22 мая и бесследно исчезла. При этом волонтеры отмечают, что она не ориентируется в пространстве и у нее возможна потеря памяти.

Ее приметы: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в серую кофту в светлую полоску, синие спортивные брюки с красными лампасами, черные мокасины.

Из особых примет – родинка около носа с правой стороны.

Всех, кто располагает информацией о Зое Горшковой, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU