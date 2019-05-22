2019-05-23T11:34:25+03:00
Общество

В Рязани на улице Почтовой открылся бесплатный «Подвал»

Новое арт-пространство представил молодежи организатор летних фестивалей на пешеходной улице
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На пешеходной улице Почтовой в Рязани открылся новый зал для выставок и мероприятий, названный арт-пространством «Подвал». 22 мая его представили молодежи.

Это действительно подвал в доме 54 по улице Почтовой. Теперь он открыт для всех, кто отдыхает на улице, с 15:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника. Внутри можно обнаружить два помещения: одно предназначено для работы в режиме выставочного зала, второе – это небольшой музыкальный клуб.

Вход пока бесплатный. Каждую среду в 19:00 в «Подвале» будут выступать рязанские и приезжие музыкальные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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