2019-05-22T18:29:44+03:00
Недвижимость

23 мая военные отключат на 6 часов электроэнергию на юго-западе Рязани

Без света несколько микрорайонов останется в связи с работами на трансформаторной подстанции
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В четверг, 23 мая, без света останутся 18 домов в Железнодорожном районе Рязани, на юго-западной окраине города. Об этом сообщило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани, указав адреса, по которым с 9:00 до 15:00 не будет подаваться электроэнергия.

Это дома 73 корп. 1, 73 корп. 2, 73, 73а, 69а корп. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 69а корп. 4 по Михайловскому шоссе и дома 19, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 и 43 в Октябрьском городке.

Работы будут производиться обществом «Оборонэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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