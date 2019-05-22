В четверг на 14 улицах Рязани отключат холодную воду

22 Май 18:01 2019-05-22T18:01:46+03:00

ХВС не будет до четырех часов дня

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В четверг, 23 мая, на 14 улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации. ХВС не будет из-за ремонта водопровода.

С 9.30 до 16.00 воду отключат по адресам:

- ул. Трудовая, д. 13/38, д. 15, д. 17/43, д. 19/42, д. 21, д. 23/39 (частный сектор);

- ул. Ломоносова, д. с 46 по 72, д. с 37 по 49 (частный сектор);

- ул. Бабушкина, д. с 36 по 46, д. с 11 по 21 (частный сектор);

- 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);

- ул. Зои Космодемьянской, д. 31, д. с 38 по 64, д. с 37 по 63 (частный сектор);

- 1-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

- 2-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

- ул. Кошевого (частный сектор);

- ул. Гастелло (частный сектор);

- Куйбышевское шоссе, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 18, д. 18 корп. 1;

- ул. Декабристов, д. с 12 по 26, д. с 5 по 25;

- ул. Разина, д. с 44 по 52, д. с 45 по 53 (частный сектор);

- ул. Советской Армии, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26 и д. 28/7;

- ул. Зубковой, д. 6 корп. 1.

ИСТОЧНИК KP.RU