В Рязани случилось серьезное ДТП с участием четырех автомобилей
21 мая на улице Островского в Рязани случилось ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИБДД УМВД, по предварительным данным, спровоцировал его 23-летний житель региона на Chevrolet Lacetti.
Двигаясь по улице Черновицкой, при повороте на улицу Гагарина он не пропустил Audi TT. От столкновения Chevrolet отбросило на припаркованные Nissan X-Trail и Mercedes-Benz C180.
Инцидент произошел в 21.40 у дома 37/16 по улице Островского. В результате него пострадали два человека: водитель Chevrolet обращался за медицинской помощью, пассажира Audi доставили в больницу.
Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.
Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU