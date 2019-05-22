В Рязани случилось серьезное ДТП с участием четырех автомобилей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-22T17:25:21+03:00

Судя по повреждениям, все могло обернуться гораздо хуже. Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

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21 мая на улице Островского в Рязани случилось ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИБДД УМВД, по предварительным данным, спровоцировал его 23-летний житель региона на Chevrolet Lacetti.

Двигаясь по улице Черновицкой, при повороте на улицу Гагарина он не пропустил Audi TT. От столкновения Chevrolet отбросило на припаркованные Nissan X-Trail и Mercedes-Benz C180.

Инцидент произошел в 21.40 у дома 37/16 по улице Островского. В результате него пострадали два человека: водитель Chevrolet обращался за медицинской помощью, пассажира Audi доставили в больницу.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU