2019-05-22T17:25:21+03:00
Происшествия

В Рязани случилось серьезное ДТП с участием четырех автомобилей

Пострадали два человека
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Судя по повреждениям, все могло обернуться гораздо хуже. Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.Судя по повреждениям, все могло обернуться гораздо хуже. Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.
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21 мая на улице Островского в Рязани случилось ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИБДД УМВД, по предварительным данным, спровоцировал его 23-летний житель региона на Chevrolet Lacetti.

Двигаясь по улице Черновицкой, при повороте на улицу Гагарина он не пропустил Audi TT. От столкновения Chevrolet отбросило на припаркованные Nissan X-Trail и Mercedes-Benz C180.

Инцидент произошел в 21.40 у дома 37/16 по улице Островского. В результате него пострадали два человека: водитель Chevrolet обращался за медицинской помощью, пассажира Audi доставили в больницу.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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