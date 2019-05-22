2019-05-22T17:10:14+03:00
Здоровье

В новом здании рязанского онкодиспансера сделают отделение паллиативной помощи

В районах области тем временем создадут пять профильных кабинетов и столько же выездных служб
Мария БЛИНОВА
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В Рязанской области продолжают развивать паллиативную медицинскую помощь. Напомним, этот подход – для самых тяжелобольных пациентов. Здесь речь идет уже не о лечении, а о том, чтобы создать для человека максимально бережный уход, наиболее комфортные условия – и в физическом, и в психологическом плане.

По информации регионального минздрава, сейчас в регионе организуют систем амбулаторной паллиативной помощи. В первую очередь это создание профильных кабинетов и выездных патронажных служб, чтобы помогать людям на дому.

В районах области хотят сделать пять таких кабинетов и выездных служб – в Касимове, Сасове, Скопине, Шилове и Ряжске. В Рязани же будет три кабинета и патронажные службы – в трех районах города. Для помощи маленьким пациентам бригаду детской патронажной службы дополнительно создадут в Областной детской клинической больнице.

– Что касается стационарных условий, 15 круглосуточных паллиативных коек планируется организовать в Шацком психоневрологическом диспансере. А после строительства нового здания областного онкологического диспансера организовать в нем 25-30 таких коек – на базе отделения паллиативной медицинской помощи, – говорится в сообщении минздрава.

Параллельно в лечебных организациях повышают квалификацию работников – медики изучают современные методы снятия хронической боли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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