2019-05-22T16:23:18+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке преступник украл сумку с 70 тысячами рублей

Подозреваемого вычислили из-за его расточительности
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу сумки с крупной суммой денег с приусадебного участка в городе Сасово. В дежурную часть обратилась 31-летняя женщина, сообщив о пропаже 70 тысяч рублей. Она рассказала, что деньги лежали в сумке, ненадолго оставленной без присмотра у ворот усадьбы на время выгрузки купленных товаров.

Опросив местных, полицейские выяснили, что 44-летний мужчина, не имеющий постоянного источника дохода, неожиданно стал раскидываться наличностью направо и налево.

- Выяснилось, что накануне он проходил по улице и случайно заметил через открытые ворота сумку. Крупная сумма, которую он обнаружил в чужом кошельке, обрадовала мужчину, и он начал тратить деньги на спиртное, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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