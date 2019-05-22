На рязанской дороге сбили инспектора ГИБДД

22 Май 14:35 2019-05-22T15:54:53+03:00

Водитель рванул с места прямо с открытой дверью – она буквально отбросила полицейского

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8 мая в Сасовском районе автомобиль сбил полицейского. Подробности случившегося местные следователи рассказали лишь недавно, сообщает издательство «Пресса».

ЧП произошло в 10 вечера, а натворил дел 31-летний местный житель. Еще в 2015 году его лишили водительских прав за то, что он уехал с места ДТП. Позже молодого человека судили за пьяное вождение, присудив почти 2 года.

В мае, будучи без водительских прав, он снова сел за руль: покататься решил, когда возвращался с другом с рыбалки на реке Цне. По пути встретил экипаж ДПС: инспекторы хотели остановить машину с лодками на крыше для проверки.

Когда полицейский подошел и представился, а водительская дверь была уже открыта, парень резко включил заднюю передачу и нажал на педаль газа – машина сорвалась с места, и открытая дверь буквально отбросила инспектора.

Не сбавляя хода, водитель выскочил на дорогу «Сасово-Батьки», развернулся и поехал домой. Там на следующий день ему и вручили повестку с просьбой прийти в полицейский участок.

Инспектор, к счастью, отделался ушибами и ссадинами. Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Водителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU