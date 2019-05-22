2019-05-22T14:24:39+03:00
Спорт

Под Рязанью будут соревноваться слепые велосипедисты

Они поборются за Кубок России по велоспорту-тандем-шоссе
Павел АВЕРИН
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5 июня в Рязанской области состоится Кубок России по велоспорту-тандем-шоссе по спорту слепых. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Соревнования торжественно откроют в 9.30 5 июня на биатлонном комплексе «Алмаз», расположенного вблизи поселка Варские. Затем пройдут гонки на 40 км среди мужчин и женщин.

Велосипед-тандем придумали два века назад. Он был и остается идеальным средством передвижения для слепых и слабовидящих людей. В тандеме жестко распределены роли велосипедистов. Спереди сидит пилот, который отвечает за управление, торможение и переключение скоростей. Сзади — стокер (от англ. stoker – «кочегар»), который добавляет мощности, как будто подкидывает в топку дрова. Велотандем среди людей с нарушением зрения является паралимпийским видом спорта. Незрячий гонщик – стокер.

- В соревнованиях примет участие не более тридцати дуэтов, - рассказал сотрудник минспорта Рязанской области Игорь Хавронин. – Среди сильнейших дуэтов: Евгения Вершинина – Оксана Чепикова, Григорий Марченко – Евгений Прохоров. Рязань представят Алина Афонина и Марина Туманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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