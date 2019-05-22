По решению рязанских судов пятерых иностранцев посадили на рейс до Ташкента

22 Май 13:46 2019-05-22T13:46:21+03:00

Теперь мужчины, нарушившие миграционные правила, пять лет не смогут вернуться в Россию

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16 мая рязанские судебные приставы выдворили за пределы России пятерых граждан Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Основанием для отправки гостей домой послужили решения судов Рязанской области, посчитавших пребывание иностранцев на территории страны незаконным. В 22 часа нелегалов посадили на рейс из аэропорта «Домодедово» и отправили в Ташкент.

При этом билеты на самолет купили за счет родственников и работодателей иностранцев. Теперь нарушителям закона запрещен въезд на территорию страны в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU