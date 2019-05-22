2019-05-22T12:58:11+03:00
Общество

Криминалистическому центру рязанского УМВД требуются эксперты

В ЭКЦ открылись вакантные аттестованные должности
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) рязанского управления МВД появились вакантные аттестованные должности, сообщает пресс-служба ведомства.

На службу в ЭКЦ приглашаются эксперты по производству пожарно-технической и строительно-технической экспертиз. Будущим сотрудникам криминалистического центра предстоит исследовать причины возникновения пожаров, составлять «вещную обстановку» места происшествия, в том числе на электротехнических изделиях, а также исследовать строительные объекты.

Соискатели должны иметь высшие образования по специальностям «Пожарная безопасность», «Промышленное и гражданское строительство».

Предоставляются социальные гарантии, стабильная заработная плата.

КУДА ЗВОНИТЬ?

За информацией по вакансиям звонить по телефонам: (4912) 29-93-66, 76-65-70.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанский СК срочно требуются на работу следователи

Следственное управление СК России по Рязанской области отбирает кандидатов для прохождения службы (подробнее).

В рязанское ГИБДД требуются стрессоустойчивые сотрудники

Госавтоинспекция Рязанской области ищет новых сотрудников. Среди требований к соискателям: гражданство РФ, возраст до 35 лет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы