Криминалистическому центру рязанского УМВД требуются эксперты

22 Май 12:53 2019-05-22T12:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) рязанского управления МВД появились вакантные аттестованные должности, сообщает пресс-служба ведомства.

На службу в ЭКЦ приглашаются эксперты по производству пожарно-технической и строительно-технической экспертиз. Будущим сотрудникам криминалистического центра предстоит исследовать причины возникновения пожаров, составлять «вещную обстановку» места происшествия, в том числе на электротехнических изделиях, а также исследовать строительные объекты.

Соискатели должны иметь высшие образования по специальностям «Пожарная безопасность», «Промышленное и гражданское строительство».

Предоставляются социальные гарантии, стабильная заработная плата.

КУДА ЗВОНИТЬ?

За информацией по вакансиям звонить по телефонам: (4912) 29-93-66, 76-65-70.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанский СК срочно требуются на работу следователи

Следственное управление СК России по Рязанской области отбирает кандидатов для прохождения службы (подробнее).

В рязанское ГИБДД требуются стрессоустойчивые сотрудники

Госавтоинспекция Рязанской области ищет новых сотрудников. Среди требований к соискателям: гражданство РФ, возраст до 35 лет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU