Криминалистическому центру рязанского УМВД требуются эксперты
В экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) рязанского управления МВД появились вакантные аттестованные должности, сообщает пресс-служба ведомства.
На службу в ЭКЦ приглашаются эксперты по производству пожарно-технической и строительно-технической экспертиз. Будущим сотрудникам криминалистического центра предстоит исследовать причины возникновения пожаров, составлять «вещную обстановку» места происшествия, в том числе на электротехнических изделиях, а также исследовать строительные объекты.
Соискатели должны иметь высшие образования по специальностям «Пожарная безопасность», «Промышленное и гражданское строительство».
Предоставляются социальные гарантии, стабильная заработная плата.
КУДА ЗВОНИТЬ?
За информацией по вакансиям звонить по телефонам: (4912) 29-93-66, 76-65-70.
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ИСТОЧНИК KP.RU