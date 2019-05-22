2019-05-22T13:43:31+03:00
Общество

Выяснилось, что произошло в рязанском автобусе, из которого якобы выпала школьница

Прокуратура проверила информацию, размещенную в СМИ
Александр РАДЫГИН
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Прокуратура проверила информацию, размещенную в СМИ, о выпадении ребенка из школьного автобуса в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что 9 апреля автобус, находящийся на балансе Рыбновской школы №1, после занятий перевозил детей в деревню Сидоровку.

При выходе из салона ученица 4 класса споткнулась и упала на асфальт, в результате чего получила ссадины.

«Данные телесные повреждения ребенок получил по собственной неосторожности. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, претензий к школе родители не имеют», — говорится в сообщении.

Однако прокуратура установила, что должностное лицо, которое перевозило детей, нарушило требования законодательства об образовании по обеспечению прав детей.

В связи с этим прокурор направил в адрес директора школы представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил «Комсомолке», что во время движения открылась задняя дверь автобуса и школьница выпала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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